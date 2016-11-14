价格战渐行渐远，企业依靠烧钱补贴跑马圈地的方式不再适合当下行业竞争。伴随滴滴出行加速拓展租车、小巴等业务，首汽约车推出“自营+加盟”的网约车模式。

奔驰公司创始人卡尔·本茨在130年前注册了有关汽车的第一个专利，瓦格纳则认为，人类还可以继续手动控制汽车130年。

现在安徽省公安局给出的通告显示，2016年12月30日下午5时42分有网友在微博上愤怒举报，一位女子在灵璧县某浴室用手机进行视频直播，画面没法直视。

在腾讯野狐围棋网站上，神秘的Master宣布自己是AlphaGo的“黄博士”。

中国银联与京东金融在京签署战略合作协议，并宣布京东金融旗下支付公司网银在线正式成为中国银联收单成员机构。

英伟达CEO在2017年CES展上将进行演讲，这也标志着英伟达作为半导体行业的传统企业，在科技界也开始让人眼前一亮。

“Master”从12月29日开始在弈城、野狐等围棋对战平台上轮番挑战各大围棋高手，截止到目前已获得59连胜，接下来身份已经明确的围棋大师“Master”将会迎接第60场比赛，

今天上午，备受期待的法拉第未来首款量产电动车FF91正式在拉斯维加斯CES大展上亮相。

在CES召开前夕，英特尔终于正式公布了第七代酷睿全系列处理器。这一代处理器基于最新Kaby Lake架构设计，采用14纳米+制程技术。

全球最大的智能共享单车平台摩拜单车宣布完成新一轮（D轮）2.15亿美元（约合人民币15亿元）的股权融资。

多个一线城市公布了网约车管理细则，虽然各地对网约车从业者的要求不尽相同，但传递出一个相同信息——规范网约式新兴市场。