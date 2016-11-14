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叶檀:从马云宗庆后争论看中国经济虚拟化风险

很难想象，宗庆后们是拒绝创新、是保守的——宗庆后在商业渠道、产品开发方面的创新能力并不逊色。

神秘围棋高手Master 51连胜被终结 原因竟是掉线

Master挑战中国围棋职业选手陈耀烨，不过陈耀烨出现了断线情况，30秒没有落子，系统判定和棋。

乐视FF首款量产电动车 预定金额5万元

今天乐视在CES发布了全球首款量产版本的法拉第FF91超级跑车，百公里加速仅需3秒，续航700km。

不只是刘强东背后的女人 奶茶跟赵薇一样很会赚钱

刘强东曾盛赞章泽天，“她投得很优秀，包括投资了Uber。”2015年参与作业盒子A轮融资。

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在腾讯野狐围棋网站上，神秘的Master宣布自己是AlphaGo的“黄博士”。

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女子在女澡堂里手机直播裸体 网友愤怒举报

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现在安徽省公安局给出的通告显示，2016年12月30日下午5时42分有网友在微博上愤怒举报，一位女子在灵璧县某浴室用手机进行视频直播，画面没法直视。

来源：快科技

奔驰设计总监谈自动驾驶：人类还会操控方向盘130年

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奔驰公司创始人卡尔·本茨在130年前注册了有关汽车的第一个专利，瓦格纳则认为，人类还可以继续手动控制汽车130年。

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终结烧钱圈地的模式 网约车转战产业链赛场

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价格战渐行渐远，企业依靠烧钱补贴跑马圈地的方式不再适合当下行业竞争。伴随滴滴出行加速拓展租车、小巴等业务，首汽约车推出“自营+加盟”的网约车模式。

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神秘高手“Master”59连胜后坦白：我就是AlphaGo

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“Master”从12月29日开始在弈城、野狐等围棋对战平台上轮番挑战各大围棋高手，截止到目前已获得59连胜，接下来身份已经明确的围棋大师“Master”将会迎接第60场比赛，

来源：IT之家 作者：马卡

CES展：英伟达也能抢了微软、英特尔的风头

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英伟达CEO在2017年CES展上将进行演讲，这也标志着英伟达作为半导体行业的传统企业，在科技界也开始让人眼前一亮。

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京东金融与中国银联签约后，CEO说：支付格局仍未定

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中国银联与京东金融在京签署战略合作协议，并宣布京东金融旗下支付公司网银在线正式成为中国银联收单成员机构。

来源： 凤凰科技 作者：马晓宁

地方新规出台 外卖小哥也要考证上岗了？

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多个一线城市公布了网约车管理细则，虽然各地对网约车从业者的要求不尽相同，但传递出一个相同信息——规范网约式新兴市场。

来源： 信息时报 作者：章紫

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三星电子正在就潜在液晶电视面板供货协议与LG显示器展开磋商。

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摩拜完成2.15亿美元D轮融资 腾讯、华平领投

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全球最大的智能共享单车平台摩拜单车宣布完成新一轮（D轮）2.15亿美元（约合人民币15亿元）的股权融资。

来源： 凤凰科技 作者：马晓宁

英特尔发布第七代酷睿处理器 性能最高提升65%

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在CES召开前夕，英特尔终于正式公布了第七代酷睿全系列处理器。这一代处理器基于最新Kaby Lake架构设计，采用14纳米+制程技术。

来源： 凤凰科技 作者：王芮

乐视法拉第未来不再跳票 但能否完成量产仍是未知数

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今天上午，备受期待的法拉第未来首款量产电动车FF91正式在拉斯维加斯CES大展上亮相。

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腾讯股价距离创纪录高位下跌13% 市值蒸发350亿美元

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想知道外国投资者多么看衰中国公司股票吗？看看腾讯控股的股价走势就知道了。

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滴滴国际化最新进展 境外租车业务上线

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在吞并了国内最主要的竞争对手Uber后，滴滴出行布局国际化的步伐已经越来越快。

来源： 凤凰科技 作者：马晓宁
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